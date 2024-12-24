Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter kazasına ilişkin açıklama: 2 müfettiş görevlendirildi

24 Aralık 2024 19:15 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:25

Sağlık Bakanlığı Muğla'da yaşanan ambulans helikopter kazasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Bakanlık olaya ilişkin iki müfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla’da meydana gelen ambulans helikopter kazasında 2 pilot​, 1 doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaza kırım ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Selçuk Soykan'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla​ Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya'ya gönderildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport kaza kırımına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığının, ambulans helikopter kaza kırımına ilişkin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir. Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07’de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür. Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si “Uçuş Planlama” hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.