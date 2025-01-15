Sağlık Bakanlığı’ndan “e-Nabız’dan veri sızdırıldı” iddiasına açıklama! 140Journos'un 'Panel' belgeseli gündem olmuştu

15 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:45

Sağlık Bakanlığı, veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. e-Nabız sisteminden, vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” açıklamasında bulundu.

140journos’un dün yayınlandığı “Panel” isimli belgeselde Türk vatandaşlarının bilgilerinin nasıl çalındığı anlatılmıştı. “Panel” belgeselinde kendisine “Adanalı” diyen ve 15 yaşında olan bir kişinin e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddiası yer almıştı.

Sağlık Bakanlığı​, gündem olan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'HERHANGİ BİR HARİCİ BELLEKTE TAŞINAMAZ'

Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:



"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."