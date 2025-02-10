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 | Suat Vilgen

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş afet hazırlığı kararı! 81 il valiliğine "acil ekip" talimatı gönderildi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulması adına tüm valiliklere yazı gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan flaş afet hazırlığı kararı! 81 il valiliğine "acil ekip" talimatı gönderildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 13:53

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü flaş bir karara imza attı. Karar doğrultusunda 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulmasına ilişkin yazı gönderildi.

"DEPREM" İÇİN ÖZEL VURGU

Yazıda Türkiye’nin deprem başta olmak üzere su taşkınları, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar bakımından riskli bir coğrafyada bulunduğu belirtildi. Afetler sonrasında sağlık alanında öğrenilmiş derslerin tespit edilmesi ve bu dersler doğrultusunda, Bakanlığın gelecekteki olası afet ve acil durumlara hazırlık ve yanıt kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

HER İLDE HAZIR BULUNACAK

2024-2028 yılları arasını kapsayan Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı çerçevesinde, deprem, küresel salgın ve afet durumlarında birinci basamak halk sağlığı hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü organizasyonu ve koordinasyonunda, il sağlık müdürlükleri bünyesinde "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulacak.

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#sağlık bakanlığı
#deprem felaketi
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