Sağlık Bakanlığı'ndan normal doğum açıklaması! 'Dayatma yok!'

Sivasspor'un "Doğal olan normal doğum" pankartına yönelik gelen eleştirilerin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, kadınlara yönelik herhangi bir dayatmanın söz konusu olmadığı bildirildi.

Sivasspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıkan futbolcuların “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla taşıması sosyal medyada gündeme oturdu. Oldukça tepki çeken olayın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta" ifadeleri yer aldı.

"DAYATMA YAPILMIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bebek açısından normal doğum, anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta, bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."