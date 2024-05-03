Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hastanın eşi doktoru darp etti...

03 May 2024 20:16 - Güncelleme : 03 May 2024 20:26

Dün gece saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, F.K. ile eşi M.K. sağlık problemleri için hastaneye gitti. F.K.'yi muayene eden Uzman Dr. S.K., hastanın durumu ile ilgili M.K.'ye bilgi verdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olumsuz yönde bilgiler vermesine sinirlenen M.K., Uzman Dr. S.K.'ye saldırdı. Güvenlik görevlilerin hızlı müdahalesi ile saldırgan uzaklaştırıldı. Olayın ardından uzman doktorun şikayeti üzerine saldırgan M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın uzman doktora 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.