Sağlık kabinine saldırı düzenledi! Tabelayla ilgili itirafı şaşırttı

29 Aralık 2024 20:36 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 20:41

Mersin'de sağlık kabinine ateş açan kişinin açıkladığı sebebi polisleri de şaşırttı. Ayrıldığı kız arkadaşının tabelada adını görünce saldırı düzenlediğini itiraf etti.

Mersin​'in Tarsus​ ilçesinde özel bir sağlık kabinine düzenlenen silahlı saldırının faili, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı kız arkadaşının ismini tabelada gördüğü için gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan ve elinde av tüfeği bulunan şüpheli​ İ.D.Ö., sağlık kabinine iki el ateş etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine emniyet güçleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde İ.D.Ö.'nün, "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini gördüm. Ona ait olduğunu zannedip ateş ettim" dediği öne sürüldü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.