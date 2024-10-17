Sağlık skandallarını yenisi eklendi! Geyik etinden sucuk yapmışlar!

17 Ekim 2024 17:26 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:52

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde akıllara durgunluk veren yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kastamonu'da kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramada geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

Geyik ve at eti helal mi? Taklit ve tağşiş listesinden sonra gündem oldu

Geyik ve at eti helal mi? Taklit ve tağşiş listesinden sonra gündem oldu

Gıda skandallarına yenisi eklendi! Sucuklara öyle şeyler katmışlar ki...

Gıda skandallarına yenisi eklendi! Sucuklara öyle şeyler katmışlar ki...

Türkiye gıda ürünlerindeki skandalları konuşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok sucuk​ firmasının ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” tespit edilmişti. Şimdi de geyik eti skandalı patlak verdi...

JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Merkez ilçe Subaşı Köyü Kütüklü Tarla mevkiinde izinsiz avlanan N.G. ile S.K.’nin evlerine operasyon düzenledi.

TAVŞAN ETİ DE BULUNDU

3 farklı adreste yapılan aramalarda bir geyiğe ait kafa, dişler, post ve boynuz, 36 bin 100 gram geyik eti, 14 bin 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk​, 5 bin 930 gram tavşan eti, 2 adet av tüfeği ile 32 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

DKMP ile jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelere el koydu. Koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara toplamda 443 bin 426 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler tarafından N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.