Sağlıkta yeni skandal! Yenidoğan çetesinden sonra 'Diyaliz çetesi' ortaya çıktı

20 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:42

Yeni doğan bebekleri ölüme götürerek Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi'nden sonra yeni bir skandal daha gündeme geldi. Benzer çarkı yaşlı hastalar üzerinden işleten bir 'Diyaliz çetesi' ortaya çıktı. Söz konusu çete üyelerinin yatalak hastaları usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi bulunan özel hastanelere sevk ettiği, bazı hastaların diyalize bağlanmamasına rağmen dosyalarına 'diyalize bağlandığı' yazıldığı iddia edildi.

İstanbul​'da 112 Acil Çağrı Merkezi​'nde görev yapan çalışanlarla ortaklaşa hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan ve haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi​ Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. Bir savcının makamında tehdit edildiği görüntülerle ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi 12 bebeğin kasıtlı ölümüne sebep oldu. Kan donduran olayın yankıları sürerken yeni bir skandal gündeme geldi. Benzer bir şebekenin de diyaliz hastaları için devrede olduğu öne sürüldü.

ŞİMDİ DE DİYALİZ ÇETESİ...

Yenidoğan Çetesi'nden sonra sağlık alanında yeni bir usulsüzlük iddiası konuşuluyor. Gazeteci Fatih Ergin Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir biçimde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini iddia etti.

DİYALİZE BAĞLANMADIĞI HALDE 'DİYALİZE BAĞLANDI' YAZMIŞLAR!

Sevk edilen özel hastanelerde hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını söyleyen Fatih Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde 'diyalize bağlandı' yazıldığını dile getirdi.

HEDEF YAŞLI HASTALAR

Hasta yakınlarının e-Nabız'daki ayrıntıları görmesinin kısıtlandığını söyleyen gazeteci Ergin, genel olarak yaşlı hastaların hedef olarak seçildiğini öne sürdü.