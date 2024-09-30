Sahilde oynarken kumun altına kaldı! 8 yaşındaki Ezgi'nin kahreden ölümü!

30 Eylül 2024 13:14 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:15

Antalya'da sahilde oynayan 8 yaşındaki iki çocuk kıyı erozyonu nedeniyle devrilen kumun altında kaldı. Kumun altından çıkartılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Ezgi tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Ezgi'nin ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Acılı babanın kızını taşıyan cenaze aracının ardından el sallaması yürekleri dağladı.

Kahreden olay Antalya'nın Kumluca ilçesi Obalar mevkisinde meydana geldi. Gazi Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Emrah Yavuz ve eşi Gülsüm Yavuz kızları ile birlikte hafta sonu Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan babasının yanına gitti. Yakınları ile birlikte Obalar mevkisinde denize giden Yavuz ailesinin 8 yaşındaki kızları Ezgi Yavuz, kendisi ile aynı yaştaki akrabalarının çocuğu ile birlikte kıyıda oynamaya başladı. Bu sırada tümsekleşen kumluk alan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ü.'nün üzerine devrildi. Durumu fark eden aile çocuklarını kumun altından çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız ve arkadaşı hayati tehlikeleri bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ezgi Yavuz burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki Ahmet Serdar Ü.'nün ise hastanede tedavisi devam ediyor: Ezgi Yavuz'un ölümüyle ilgili nefes borusuna kum kaçtığı öğrenildi.

BABA KIZININ ARKASINDAN EL SALLADI

İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ezgi Yavuz'un ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Ezgi'nin cenazesi Anne Gülsüm Yavuz ve baba Emrah Yavuz tarafından teslim alındı. Kızını kaybeden anne Gülsüm Yavuz'un ayakta zar zor durduğu görüldü. Acılı baba Emrah Yavuz ise kızını taşıyan cenaze aracının arkasından "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diyerek el salladı. Küçük kızın cansız bedeninin Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.