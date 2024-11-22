Sahilde yangın paniği! 18 metrelik lüks yat alev alev yandı

22 Kasım 2024 05:21 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 05:22

Fatih Balat’ta sahile demirlenmiş 18 metrelik lüks yatta yangın çıktı. İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen yat, itfaiye ekiplerince söndürülürken lüks yat kullanılamaz hale geldi.

İstanBul​'un Fatih​ ilçesinde saat 02.15 sıralarında Balat​ sahilinde yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile demirlenmiş 18 metrelik Luxury 2 isimli yat, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler müdahale esnasında büyüyerek tüm yatı sardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İÇİNDE KİMSENİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Ölü ve yaralının olmadığı yangında teknede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin uzun süre soğutma çalışması yaptığı yat kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.