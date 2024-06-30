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Sahilde yürüyüşe çıkmıştı! Emekli polisten kahreden haber

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 13:16 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:16
Sahilde yürüyüşe çıkmıştı! Emekli polisten kahreden haber

Samsun'da sahilde yürüyüşe çıkan 61 yaşındaki emekli polis bir anda yere yıkıldı. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda; 61 yaşındaki emekli polis memuru Fakı Sarıaslan sahilde yürürken olduğu bir anda yere yığıldı.

Yaşlı adamın yere yığıldığını gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahilde yürüyüşe çıkmıştı... Emekli polisten kahreden haber - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde Fakı Sarıaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sarıaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. 

Sarıaslan'ın daha önce Samsun'da da görev yaptığı ve Yozgat Polis Okulundan emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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