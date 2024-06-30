Sahilde yürüyüşe çıkmıştı! Emekli polisten kahreden haber

30 Haziran 2024 13:16 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:16

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda; 61 yaşındaki emekli polis memuru Fakı Sarıaslan sahilde yürürken olduğu bir anda yere yığıldı.

Yaşlı adamın yere yığıldığını gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde Fakı Sarıaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sarıaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Sarıaslan'ın daha önce Samsun'da da görev yaptığı ve Yozgat Polis Okulundan emekli olduğu öğrenildi.