Sahildeki tartışma cinayete döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Şeref Sokak'ta bir olay meydana geldi. Sahilde gezen gençlerden O.Ç., karşılaştığı K.T. ve N. K. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç., yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve N. K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı N. K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli O.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

