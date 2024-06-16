Sahileri kapatanlara geçit yok! Tek tek yıkılıyor

16 Haziran 2024 17:57 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 17:59

Vatandaşın yurdun pek çok noktasında deniz kenarından faydalanmasını engelleyen yapılar tek tek yıkılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişimini engelleyen sahildeki kaçak yapıların yıkımına başladı.

Bakan Mehmet Özhaseki’nin başlattığı “Denizler Halkındır Projesi” kapsamında, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımı tüm hızıyla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık’ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı.

İZİNSİZ YAPI YIKILDI

Gelen şikâyetler sonrasında işletmenin yaptırdığı izinsiz yapı yıkıldı Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen şikâyetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığı tespit edildi.

Bu kapsamda alandaki izinsiz yapının yıkımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek.