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 | Murat Makas

Sahipsiz köpek dehşeti! AVM'de 3 yaşındaki Elif'i yüzünden ısırdığı anlar ortaya çıktı

İzmir'de Hilltown Alışveriş Merkezi'nde sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın'a saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Ailenin şikayette bulunması üzerine AVM yönetimi ve olayın gerçekletiği mağazanın suçu birbirine attığı öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 17:11

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi'nde yaşanan köpek saldırısı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı. Karşıyaka’da 2 Mart saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olayda küçük çocuk sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

AVM'ye giden Esra Erdoğan ve 3 yaşındaki kızı Elif Dua Alpaydın mağazaya girdi. Bu esnada Elif Dua, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeğin yanına gitti. Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi. Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı. Büyük korku yaşayan ve köpek saldırısına yaralanan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile sahipsiz köpeği barındıran Hiltown AVM ve H&M mağazasından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde annesi, halası ve kuzeniyle birlikte mağazaya giren 3 yaşındaki Elif'in köpeğin bulunduğu koltuğa geldiği, köpeğin bir anda küçük çocuğa saldırarak yüzünü ısırdığı ve anne Esra Erdoğan'ın kızını köpekten kurtardığı anlar yer aldı.

"AVM YÖNETİMİ VE MAĞAZA SUÇU BİRBİRİNE ATIYOR"

Konuyla ilgili AVM yönetimi ve mağaza yönetiminin suçu birbirlerine attıklarını belirten ailenin avukatı Hakan Turhan, kamera görüntülerinde kızın köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığının apaçık ortada olduğunu belirtti. Avukat Turhan, süreci şöyle anlattı:

"Müvekkillerim 2 Mart tarihinde AVM'ye gittiklerinde bir mağazaya giriyorlar ve mağazada bulunan köpeğin yanına gidiyor. Kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere köpeğe hiç bir hamle yapmayan küçük çocuk, köpek tarafından saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırı sonucu kızımız yüzünden ve kafasından yaralandı; ısırık izleri de mevcut. Biz bu konuyla ilgili hızlı bir aksiyon gösterip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamera görüntülerinde müvekkilimin kızının köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığı apaçık ortadadır. Ancak dosyadaki ifadelerde, AVM yönetimi ve mağaza yönetimi suçu birbirine atmakta. Mağaza kendi gözetimi altında bir köpek olmadığını söylüyor ancak köpeğin uzun bir süredir orada barındırıldığını görüyoruz. AVM yönetimi ise 'Mağaza tarafından bildirim yapılmış olsaydı, biz bu köpeği dışarı alırdık' diyor.

AİLEYE SOSYAL MEDYADA SALDIRI OLDU

Buradaki sorumluluk hem AVM yönetimi, hem mağaza yönetimi hem de ilgili kamu kuruluşlarındadır. Bu olay ilk haber haline geldiğinde müvekkilimin ailesine karşı sosyal medyada da ciddi bir saldırı oldu. Bu işin kasıtlı yapıldığına dair iddialar, 'Çocuğun orada ne işi var' gibi söylemler mevcuttu. Hayvanlar da bizim canımız, onlara da sahip çıkmalıyız ama, bunun doğru bir şekilde olması kanaatindeyiz. İlgili kamu kuruluşlarının bu konuda tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün çocuğumuz ufak çiziklerle kurtuldu ama daha kötü şeyler de olabilirdi. Biz bu olayın adli yönden takipçisiyiz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz" açıklamasında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Köpek saldırısı anında ne yapmalı?
Eğer saldırıya uğradıysanız ve kurtulma imkanınız yoksa yavaşça yere yatın, top gibi yatın, kafanızı boğazınızı el ve kollarınızı koruyun. Ölü taklidi yapın (hızlıca yatma ve çömelme hareketlerinden kaçının) Kendi köpeğiniz bile olsa anesteziden uyanan köpeğe yaklaşmayın, kokunuzu alamadığı için sizi tanıyamaz.
ETİKETLER
#Yaşam
#karşıyaka
#köpek saldırısı
#güvenlik kamerası
#sahipsiz köpek
#AVM
#Hilltown Alışveriş Merkezi
#Çocuk Saldırı
#Gündem
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