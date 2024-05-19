Sahipsiz köpeklerin saldırdığı genç başını kaldırıma çarptı

19 May 2024 03:56 - Güncelleme : 19 May 2024 03:57

Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 22 yaşındaki genç başını kaldırıma çarparak yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen 22 yaşındaki M.Ç. sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, yere düştü. Başını kaldırıma çarpan M.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç'nin başına 16 dikiş atıldı Bir süre müşahede altına alınan genç, daha sonra taburcu edildi.