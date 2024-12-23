Sahnede fenalaşan iş insanı Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldı

23 Aralık 2024 17:20 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:42

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, bugün Trabzon'da katıldığı bir etkinliğin sonunda fenalık geçirdi. İlk müdahalesi sahnede yapılan Aydın hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Trabzon​'da katıldığı bir etkinlikte fenalaştı. Etkinliğin sonlarında bir anda fenalaşan Nevzat Aydın yere yığıldı. Salonda büyük panik yaşanırken, Aydın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GİRİŞİMCİLİK TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Ortahisar Belediyesi’nin organizasyonuyla, Trabzon’daki üniversitelerin iş birliği ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile KTÜ Kadın Girişimcilik Kulübü’nün katkılarıyla “Bir şey yapmalı!” adlı Girişimcilik ve Yatırımcılık paneli, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Panelde, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve iş insanı Nevzat Aydın, girişimcilik konularında fikirlerini paylaştı, panelin sonunda dinleyicilerin sorularını cevapladı.

PLAKET ALIRKEN FENALAŞTI

Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan kameralara anbean yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk bilgilere göre Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.