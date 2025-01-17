Sahte alkol satan çiftten akılalmaz savunma! 'Öyle olsa ben de ölürdüm'

17 Ocak 2025 12:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:39

İstanbul'da sahte alkol kâbusu devam ederken, son dört günde ölüm kokteyli nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Başakşehir'de sahip oldukları lokantada sahte alkolle en az 10 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan çiftin ifadesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

İstanbul​'da sahte içki​ kabusunda bilanço ağırlaşıyor. Sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.

Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

Küçükçekmece​ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 10 kişinin ölümüne sebep olan Türkmenistan uyruklu çift Agazhan Ovezov ve Amangul Dovranova tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftin pet şişe içerisinde Fatih'te bulunan bir tekelden aldığı öğrenilen sahte alkolleri Başakşehir'e bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan, 2022 yılından beri işlettikleri fırında sattığı tespit edildi. Sattıkları sahte alkollerle birçok kişinin ölümüne sebep olan çiftin savcılık ifadelerine ulaşıldı.

"YAKALANMADAN BİR GÜN ÖNCE BEN DE İÇTİM"

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifade veren Agazhan Ovezov, ölümlere neden olan alkolden 'Bir gün önce ben de içtim' dedi ve şunları söyledi: "Türkmenistan uyrukluyum. Diğer şüpheli de resmi nikahlı eşim oluyor. 2018 yılında resmi yollardan İstanbul'a geldim. 2022 yılından beri eşim ile birlikte Başakşehir'e bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde fırın işletmeye başladık. Yaklaşık 6 aydır bu fırında kaçak alkol satıyorum. Alkolleri Kumkapı'da tekel bayi işleten bir şahıstan alıyorum. Elimdeki alkoller bittikçe yaklaşık on günde bir almaya gidiyorum.

En son üç, dört gün önce bu şahıstan yaklaşık 20 yarım kiloluk şişelerde içki aldım. Her gittiğimde 10-20 şişe alıp getiriyorum. Maktullerin hiçbirini tanımıyorum. Bu alkolleri apartmanımda oturan ve arka sokağımda oturan iki şahsa satıyorum. Başka kimseye satmadım. Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Eşimin ne zaman içtiğini hatırlamıyorum. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"PARA KARŞILIĞINDA SATIYORDU"

İfadesi alınan çiftten Amangul Dovranova ise şunları söyledi: "Türkmenistan vatandaşıyım. 2018 yılında Türkiye'ye yasal yollardan geldim. Diğer şüpheli eşim oluyor. Soyadların farklı olmasının sebebi Türkmenistan'da bu durumun isteğe bağlı olmasından kaynaklı. 2022 yılında eşimle birlikte açtığımız bu fırını o zamandan beri işletiyoruz.

Yaklaşık bir ay önce eşim nereden olduğunu bilmediğim bir yerden pet şişeler içerisinde alkoller getiriyor. Bunları çevresine para karşılığında satıyordu. Kimlere sattığını bilmiyorum. Getirdiği bu alkolleri eşim ile ben de içiyorduk. Ben en son bir hafta önce içmiştim. Kimseye alkol satışı yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"BİZ ÜRETMEDİK HAZIR ALDIK"

2 sevgilinin sahte alkolü Fatih'teki marketten litresi 50 ila 80 liradan alıp şişelere koyarak sattıkları öne sürüldü. İfadelerinde bu durumu sürekli yaptıklarını söyledikleri öne sürülen 2 sevgili; "Alkolü biz imal etmedik hazır olarak Fatih'ten aldık. İşyerimizde müşterilerimize verdik. Şimdiye kadar böyle bir durum olmamıştı" dedikleri iddia edildi.

Çalışmalarda Türkmen lokantasından sahte alkol satın alan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.