Sahte alkol üretenlere Çengel operasyonu! 40 bin 388 litre ele geçirildi

16 Aralık 2024 08:07 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:17

Bakan Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen “Çengel-11” operasyonlarında; 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Yılbaşı öncesi sahte alkole karşı 81 ilde mücadele ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Jandarma tarafından düzenlenen “Çengel-11” operasyonlarında; 40 bin 388 litre sahte alkol​ ve etil alkol ele geçirildiğini ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen “ÇENGEL-11” operasyonlarında; 40 bin 388 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

Bu amaçla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Sahte Alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “ÇENGEL-11” operasyonları düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."