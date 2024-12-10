Sahte alkole Çengel operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi

10 Aralık 2024 08:15 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 08:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 2 haftada Jandarma ve Emniyet tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında; 59 Bin 767 litre sahte alkolün ele geçirildiğini duyurdu. Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli de yakalandı.

Türkiye genelinde sahte alkole karşı mücadele sürüyor. 81 ilde son 2 haftada Jandarma​ ve Emniyet​ tarafından sahte alkol​ üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında; 59 Bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "59 Bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığını; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.