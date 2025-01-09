Sahte alkole geçit yok! 81 ilde büyük operasyon: 50 bin 105 litre sahte alkol ele geçirildi

09 Ocak 2025 07:52 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftada jandarma tarafından düzenlenen “Çengel-16” operasyonlarında; 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini duyurdu.

Sahte alkolle mücadele sürüyor. Emniyet güçleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde sahte alkol​ imalatçılarına yönelik son 1 haftada jandarma​ tarafından düzenlenen “Çengel-16” operasyonlarında; 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini duyurdu. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

50 BİN 105 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol olmak üzere toplam 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.