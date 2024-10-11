Sahte altınla vurgun! Kuyumcuyu 413 bin TL dolandırdılar!

11 Ekim 2024 10:37 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:54

Kırıkkale'de bir kuyumcuya giren 24 yaşındaki Seher K. isimli kadın sahte bileziği 413 bin TL'ye bozdurdu. Hızla kuyumcudan çıkan kadın bir araca binerek kayıplara karıştı. Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu durumu polise bildirince dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı.

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Dolandırıcılık​ olayı Kırıkkale​'de meydana geldi. 47 yaşındaki O.K. isimli kuyumcu, müşteri gibi iş yerine gelen Seher K.'dan, gerçeğine benzeyen sahte bir bileziği 413 bin liraya satın aldı. Dolandırıcı kadın, altınları satmasının ardından otomobilde bekleyen Ramazan Ö. (24) ve Ercan A. (26) ile birlikte kayıplara karıştı.

APART DAİRE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Çok geçmeden altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis dolandırıcıların Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apart dairede olduklarını tespit etti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 5 cep telefonu ve bin 415 lira ele geçirildi.

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile tutuklandı. Vurgunla elde edilen para ise kuyumcuya iade edildi.