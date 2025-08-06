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Sahte belgelerle ev satıp vatandaşlık vermişler! Milyarlık vurgun yapmışlar

Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşurken yeni bir vurgun haberi geldi. Yabancı yatırımcılara sahte belgelerle konut satılarak Türk vatandaşlığı verildiği ortaya çıktı. Değeri 400 bin doların altında olan ve inşaatı bile başlamamış konutlar sahte raporlarla değerli gösterildi. Skandalın detaylarına TGRT Haber ulaştı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:09

Türkiye'ye hiç gelmeyen ya da kısa süreliğine gelen yüzlerce yabancıya sahte yöntemlerle vatandaşlık hakkı kazandırarak devlet, maddi ve manevi zarara uğratıldı. Çete, 2019-2023 yılları arasında sahte e-imza, sahte banka dekontları ve gerçeğe aykırı değerleme raporları ile proje aşamasındaki konutları anlaşmalı şekilde yabancılara satarak Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edildi.

Soruşturma, CİMER’e yapılan ihbarla başlatıldı.

İstanbul’da 146 taşınmazın usulsüz satışıyla 870 yabancıya vatandaşlık verildiği tespit edildi.

Sahte belgelerle ev satıp vatandaşlık vermişler! Milyarlık vurgun yapmışlar

SAHTE BELGELERLE KONUT SATIŞI NASIL YAPILIYOR?

İddianameye göre, gerçekte 400 bin doların altında olan ve hatta bazılarının inşaatına başlanmamış konutlar, sahte raporlarla değerinin üzerinde gösterildi. Tapu müdürlüklerine de sahte banka dekontları sunularak uygunluk belgesi alındı. Bunun için verildiği de iddialar arasında yer aldı.

Savcılığın tespitlerine göre, yaşanan döviz kaybı 100 milyon doları geçti.

Sahte belgelerle ev satıp vatandaşlık vermişler! Milyarlık vurgun yapmışlar

Skandal olayın detaylarını TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik anlattı: "İddianamede yer alana göre şu an için bir kamu görevlisinin şüpheli listesinde olmadığının söyleyebilirim.

Tamamen dışarıdan bir şebekesi. Bu şebekenin içinde Türkler de var, yabancılar da yoğunluklu olarak var. Hatta bir yabancı sahte banka dekontuyla birlikte mülk almış gibi gösteriliyor. Yani daha doğrusu o arazinin üzerinde sanki daireler, villalar varmış da onu almış gibi gösteriyorlar ama hatta gittik gördük de. Üzerinde hiçbir şey olmayan boş arazileri. Mağdur kurumlar da var, şikayetçi kurumlar da.

Sahte belgelerle ev satıp vatandaşlık vermişler! Milyarlık vurgun yapmışlar

ÜLKEYE DÖVİZ GİRİŞİ YOK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Çünkü dediğim gibi burada ülkeye döviz girişi yok. Bankalar arası bir para alışverişi dahi yok. CİMER şikayetinin ardından şüphelilerin banka hesapları da inceleniyor. Bir transfer yok. Bazılarında göstermelik olarak transferler yapılmış ama birçoğunda sadece sahte banka dekontu kullanılmış.

Sahte belgelerle ev satıp vatandaşlık vermişler! Milyarlık vurgun yapmışlar

Tek amaçları vatandaşlık almak. İddianamede yer alan, 77 kişinin bu şekilde vatandaşlık aldığı yönünde. Tekirdağ ve İstanbul arası vatandaşlıkların verildiği yerler. İlginç bir detay daha var. Çok yüksek ihtimalle, hani bu arsalar satılıyor evet, tapularını alıyorlar ama dediğim gibi bu gerçek bir satış değil. Ülkeye döviz girişi zaten yok. Sahte belgelerle hem tapu aldılar hem vatandaşlık aldılar.

Çok büyük bir hacim. Hiçbir gerçek para transferi yok. Sahte belgelerle hem tapu alındı hem vatandaşlık alındı."

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#Vatandaşlık Skandali
#Döviz Kaybı
#Gündem
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