Sahte çürük raporu düzenleyen şebekeye darbe! 10 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Siverek’te sahte "askerliğe elverişli değildir" raporu düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Teknik ve fiziki takip sonucu çökertilen şebekenin 10 üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte sağlık raporu düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Siverek'te sahte sağlık raporu düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte sağlık raporu düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 14 şüpheli operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

