Sahte çürük raporu düzenleyen şebekeye darbe! 10 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte sağlık raporu düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.