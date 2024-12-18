Sahte dolar krizi sürüyor! 18 bin 700 dolar ele geçirildi

18 Aralık 2024 23:54 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:00

Piyasada sahte dolar krizi ihbarları sonrası emniyet görevlileri operasyonlarını sürdürüyor. Bankalar ve döviz büroları dolar alım satımda temkinli davranmayı sürdürürken son sahte dolar operasyonu haberi Ağrı'dan geldi.

Ağrı’nın Doğubayazıt​ ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 18 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Ağrı​ Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında R.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Aramada, 96 adet 100’lük ve 182 adet 50’lik banknot olmak üzere toplam 18 bin 700 sahte Amerikan doları bulundu. Şüpheli R.A. hakkında "Parada Sahtecilik​" suçundan adli işlem başlatılırken, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.