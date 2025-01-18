Sahte içki can almaya devam ediyor! Gaziantep'te de bir kişi evinde ölü bulundu

18 Ocak 2025 12:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:30

Gaziantep'te 52 yaşındaki Sami Günebakan isimli kişinin evinde ölü bulundu. Günebakan'ın evinde yapılan incelemelerde sahte alkolün konulduğu pet şişelere rastlandı. Ölen kişinin sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Öte yandan İstanbul genelinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 38'e yükselirken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 11 oldu.

Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul​'da sahte içki​ nedeniyle acı haberler art arda gelirken Gaziantep​'te de sahte alkol​ nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı 52 yaşındaki Sami Günebakan, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınları ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAHTE ALKOL ŞİŞELERİNE RASTLANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Günebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın evinde yapılan incelemelerde ise sahte alkolün konulduğu pet şişelere rastlandı. Günebakan'ın cenazesi, olay yeri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İSTANBUL'DA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinde sahte içki​ tüketimine bağlı nedenlerle birçok kişi hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i hayatını kaybetti. İstanbul'daki hastanelerde 27'si entübe durumda, 46 kişinin ise sahte içki nedeniyle tedavi altında olduğu bildirildi. 8 kişinin de taburcu edildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da 11’e yükseldi.