Gündem
 Merve Yaz

Sahte sağlık raporu iddialarına cevap geldi! Türkiye'de kalış süresi uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesinin veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Sahte sağlık raporu iddialarına cevap geldi! Türkiye'de kalış süresi uzatıldı mı?
, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sahte sağlık raporuyla, bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki haber ve paylaşımlara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkanlığa başvuran yabancıların teslim ettiği tüm belgelerin büyük bir titizlikle incelendiği, gerçek olup olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edildiği, sahte belge sunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu rapor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

#suç duyurusu
#Yabancı Uyruklu
#göç idaresi
#Sahte Sağlık Raporu
#İkamet İzni
#Gündem
