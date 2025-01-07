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Şaka amaçlı başladı geçim kaynağı oldu! Paraya para demiyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2025 15:39 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:53
Şaka amaçlı başladı geçim kaynağı oldu! Paraya para demiyor

Kahramanmaraş’ta hediyelik ürünler satan bir esnafın, babasına şaka amaçlı yaptığı çay şeklindeki mum geçim kaynağı oldu. Esnaf Feyza Çayır "Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" dedi. Çayır'a çok sayıda sipariş gelirken "Şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş​'taki Kurtuluş Mahallesi​ Demirciler Çarşısı’nda kendine ait iş yerinde çay şeklinde mumlar satarak ekonomisine katkı sağlayan Feyza Çayır, "Şu ana kadar çay şeklindeki mumlara ilgi ve alaka çok yoğun" dedi.

Şaka amaçlı başladı geçim kaynağı oldu! Paraya para demiyor - 1. Resim

Çayır, "Bu jel mumları babamdan esinlendim. Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" dedi.

Şaka amaçlı başladı geçim kaynağı oldu! Paraya para demiyor - 2. Resim

"BU MUMLAR BENİM GEÇİM KAYNAĞIM OLDU"

Çayır, "Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce ’burada çay bardağınızı unutmuşsunuz’ diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar hediyelik olarak alıyorlar bu şekilde sipariş veriyorlar. Ve şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadesini kullandı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kahramanmaraşkurtuluş mahallesi

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