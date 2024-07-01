'Şaka gibi' olay! Her yerde aranan genç adam denizin ortasında uyurken bulundu

01 Temmuz 2024 13:09 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:09

Tatil için Edirne'ye gelen vatandaş, deniz yatağında güneşlenmeye başladı. Güneşin etkisiyle uykuya dalan adamın arkadaşları saatler geçmesine rağmen haber alamayınca endişelendi.

UYURKEN BULUNDU

Genç adamın arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

YAKINLARI SESLENİNCE UYANDI

Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Açığa sürüklenme ve kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'TÜRKİYE GENELİNDE BÖYLE ONLARCA İNSAN BOĞULUYOR'

Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi. Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini belirten Mustafa Altunhan, denize rüzgar olduğu zaman deniz yatağınla ya da böyle oyuncak lastik botlara binilmez. Türkiye genelinde böyle onlarca insan boğuluyor. Lütfen dikkatli olalım” dedi.