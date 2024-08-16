Sakarya Adli Tıp Kurumu Müdürü Erkut Bulut ölü bulundu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 00:36 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:38
Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut ölü bulundu. Bulut’un, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş halde bulunduğu belirtildi.
Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut öldü. Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu.
MORGA KALDIRILDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı