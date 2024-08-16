Sakarya Adli Tıp Kurumu Müdürü Erkut Bulut ölü bulundu!

16 Ağustos 2024 00:36 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:38

Hatay’da yürekleri ağza getiren bina yıkımı: Çok sayıda vatandaş ölümden döndü!

Hatay’da yürekleri ağza getiren bina yıkımı: Çok sayıda vatandaş ölümden döndü!

Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut öldü. Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu.

MORGA KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.