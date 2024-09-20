Sakarya Oba Makarna fabrikası patlamada ilk tutuklama kararı çıktı

20 Eylül 2024 02:16 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 02:26

Hendek'teki Oba Makarna fabrikasındaki feci patlama sonrası başlatılan soruşturmada ilk tutuklama haberi geldi. Adliyeye sevk edilen 6 kişinin arasından fabrika müdürü tutuklandı. Yakınlarının getirdiği şemsiyeler dikkat çekti. İşte diğer kişiler için çıkan kararlar....

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Sakarya​'daki Oba Makarna fabrikası patlamasında gözaltına alınan kişiler için ilk karar çıktı. TEM Otoyolu Hendek​ gişeleri mevkiisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasındaki 15 Eylül Pazar günü gerçekleşen 1 kişinin ölümü ve 30 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamada adli soruşturma başlatılmıştı.

MAKARNA FABRİKASI MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada fabrika sahipleri ve yöneticilerinin ifadeleri alınmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheli arasından fabrika müdürü tutuklandı. Fabrika sahibi 2 kişi ile 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PATLAMANIN DEHŞETİ KAMERA KAYITLARINA YANSIMIŞTI

Fabrikanın bomba gibi patladığı ve alevlerin gökyüzünü sardığı anlar saniye saniye görüntülenmişti. Cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ŞEMSİYE İLE GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİLER

Şahsın Hendek Adalet Sarayı'ndan çıkarıldığı esnada yakınları şemsiye ve cep telefonu ışıkları açarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi.