Sakarya ve Uşak'ta orman yangını! Ekipler seferber oldu

Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi, çok sayıda ilk müdahale aracı ile 128 personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

SAKARYA

Yangın, öğle saatlerinde Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüme riski taşıyan yangına ilk etapta karadan çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale etmeye başladı. Ayrıca bölgeye havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri talep edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi müdahale sürüyor.