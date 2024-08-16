Sakarya'da Afrika uyruklu kişide maymun çiçeği virüsü çıktı iddiası yalanlandı 

16 Ağustos 2024 18:17 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:20

Sakarya'da Afrika uyruklu bir kişinin Maymun Çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiayı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlandı.

DMM'den yapılan açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ve bahse konu olan kişinin maymun çiçeği virüsüne değil 'kelebek hastası' olduğu belirtildi.

DMM: HASTALIĞI MAYMUN ÇİÇEĞİ DEĞİL

İki yıldır Sistemik Lupus Eritematozus tedavisi gören Senegal uyruklu kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalanmadığı belirtilen yazı şu şekilde:

Bahse konu olan Senegal uyruklu hastanın iki yıldır, halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu ve tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalığa sahip olmadığı anlaşılmıştır.

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