Sakarya'da Afrika uyruklu kişide maymun çiçeği virüsü çıktı iddiası yalanlandı
Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsünün Sakarya'da Afrika uyruklu bir kişide çıktığı iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
Sakarya'da Afrika uyruklu bir kişinin Maymun Çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiayı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlandı.
DMM'den yapılan açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ve bahse konu olan kişinin maymun çiçeği virüsüne değil 'kelebek hastası' olduğu belirtildi.
DMM: HASTALIĞI MAYMUN ÇİÇEĞİ DEĞİL
İki yıldır Sistemik Lupus Eritematozus tedavisi gören Senegal uyruklu kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalanmadığı belirtilen yazı şu şekilde:
Bahse konu olan Senegal uyruklu hastanın iki yıldır, halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu ve tedavi gördüğü tespit edilmiştir.
Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalığa sahip olmadığı anlaşılmıştır.
Kamuoyunda endişe çıkarmak için servis edilen bu tarz paylaşımlara itibar etmeyiniz.