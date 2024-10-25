Sakarya'da asansör faciası! 2 kişi feci şekilde can verdi

25 Ekim 2024 18:58 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 19:01

Sakarya'da meydana gelen asansör faciasında bir inşaatın asansör bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti.

Sakarya​'nın Köprübaşı Mahallesi'nde yapımı süren aile sağlığı merkezi inşaatında korkunç bir kaza​ yaşandı. Yüklenici firmaya bağlı olarak çalışan ustalar Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64), asansör bölümünün çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda enkazdan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.