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 | Onur Kaya

Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Sakarya'da eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızının evlerine çıkmak için bindikleri asansörün halatı koptu. Metrelerce yükseklikten yere çakılan baba ile kızı yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gençağa Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 01:36
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 01:56

'nın ilçesinde asansör faciası yaşandı. Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta yaşanan olaya göre, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi.

ASANSÖR HALATI KOPTU, YERE ÇAKILDILAR

Baba ile kızı, asansör halatının kopması sonucu üçüncü kattan metrelerce yükseklikten zemine çakıldı.

Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, KIZI YARALI

Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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