Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde asansör faciası yaşandı. Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta yaşanan olaya göre, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi.

ASANSÖR HALATI KOPTU, YERE ÇAKILDILAR

Baba ile kızı, asansör halatının kopması sonucu üçüncü kattan metrelerce yükseklikten zemine çakıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, KIZI YARALI

Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.