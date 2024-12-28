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Sakarya’da dehşet: Annesine kızdı, 7 tavuğu tüfekle vurdu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2024 19:32 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 19:48

Sakarya’da annesinin horozları komşuya verdiğini duyunca tüfekle dehşet saçan şahıs 7 tavuğu öldürdü. Kurşunlar evin camlarına da hasar verirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya​ Akyazı’da iki tane horozu annesi tarafından komşuya verilen şahıs tüfekle dehşet saçtı. Eline aldığı tüfek ile bahçede bulunan 7 tavuğu telef eden şahıs, dayısının evine de ateş açtı. İlginç olay, Akyazı​ ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Sakarya’da dehşet: Annesine kızdı, 7 tavuğu tüfekle vurdu! - 1. Resim

BALKONU HEDEF ALDI

İddiaya göre, H.Y. isimli kadın iki tane horozunu komşusuna verdi. Duruma öfkelenen oğlu İ.Y., eline aldığı tüfek ile dehşet saçtı. İlk olarak bahçedeki 7 tavuğa tüfek ile ateş açan İ.Y., ardından dayısının ikinci kattaki evinin balkonunu hedef aldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi. 7 tavuğu telef edip, dayısının evine de zarar veren şahıs motosiklete binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da dehşet: Annesine kızdı, 7 tavuğu tüfekle vurdu! - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde 10 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
sakaryaakyazı

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