Sakarya'da dehşet! Başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

08 Eylül 2024 01:46 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 01:51

Sakarya'da 35 yaşındaki Sehle G., sevgilisi tarafından başından vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın, 3 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde Orta Mahallesinde bulunan iş merkezindeki bir dairede korkunç bir olay meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Sehle G. (35) ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. (50) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında genç kadını başından silahla vuran S.S. olay yerinden kaçtı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. Aracın bulunmasından kısa bir süre sonra da şüpheli S.S., Hendek ilçesinde saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ÇOCUK ANNESİNDEN ACI HABER

Öte yandan, eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle Gündüz üç gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.