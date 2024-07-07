Sakarya'da deniz yasağına uymadı, rip akıntısına kapıldı cesaretinin bedelini canıyla ödedi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 21:40 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 21:53
Karasu'da deniz yasağını umursamadan denize giren Caner İnel, rip akıntısına kapıldı. Saatlerce onu arayan ekipler cansız bedenine ulaştı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde deniz yasağı uygulamasını dinlemeden denize giren kişi boğuldu.
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı. Cankurtaranlar mesai saatlerinde denize giriş yasağı konusunda uyarılarda bulundu.
RİP AKINTISINA KAPILDI
Cankurtaranların mesai saati dışında Kule 9 mevkiinden suya giren Caner İnel (31) isimli vatandaş, girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Ekiplerce devam eden çalışmalar neticesinde İnel’in cansız bedenine kısa sürede ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı