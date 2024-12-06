Sakarya'da feci kaza: Anne ve oğuldan acı haber!

06 Aralık 2024 20:30 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:43

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil defalarca takla atarak araziye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil defalarca takla atarak araziye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Güllü Kontaş ve oğlu Üzeyir Kontaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynarca-Büyükkaynarca kara yolunda, Üzeyir K. yönetimindeki otomobil, Cengiz B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

ANNE VE OĞULDAN ACI HABER

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Üzeyir ve annesi Güllü K, ilk müdahalenin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet hastanelerine kaldırıldı. Anne ve oğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.