Sakarya’da feci kaza: Karı ve koca hayatını kaybetti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Kasım 2024 23:07 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:19

Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada karı ve koca hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya​'nın Karasu​ ilçesi D-650 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Darıçayırı Mahallesi mevkiinde, otomobil ile Ali Küntaş idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bir otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Ali Küntaş ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında karı ve kocanın cenazeleri hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. İlgili Haberler Bolu Dağı Tüneli çıkışında peş peşe kazalar! Trafik altüst oldu Taksim'de skandal! Turistin şoke eden hilesi kamera kayıtlarına yansıdı