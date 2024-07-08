Sakarya'da feci kaza! Kullandığı aracın altında ezildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:10
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünden çıkarak takla atan aracın altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinden gece saatlerinde meydana gelen kazada; seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan araç, su kanalına uçtu.
Aracın sürücü Eyüp Nesil'den bir süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yola çıktıklarında aracı su kanalında takla atmış ve çalışır halde buldu.
AKRABALARI CANSIZ BEDENİNİ ARACIN ALTINDA BULDU
Traktör yardımıyla aracı kaldıran yakınları, Eyüp Nesil'i aracın altında hareketsiz şekilde halde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Nesil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eyüp Nesil'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı