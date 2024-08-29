Sakarya’da gıda zehirlenmesi şüphesi: Çok sayıda kişi tedavi altına alındı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 18:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:36
Sakarya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle hastane giden vatandaşların durumu belli oldu…
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir lokantada yemek yedikten sonra rahatsızlanan vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.
50 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hendek ilçe merkezinde bulunan bir lokantada yemek yiyen yaklaşık 50 kişi; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi’ne gitti.
NUMUNE ALINDI
Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu ve lokantadaki yiyeceklerden ise incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı