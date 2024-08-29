Sakarya’da gıda zehirlenmesi şüphesi: Çok sayıda kişi tedavi altına alındı!

29 Ağustos 2024 18:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:36

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir lokantada yemek yedikten sonra rahatsızlanan vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

50 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hendek ilçe merkezinde bulunan bir lokantada yemek yiyen yaklaşık 50 kişi; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi’ne gitti.

NUMUNE ALINDI

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu ve lokantadaki yiyeceklerden ise incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.