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Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:05
Sakarya&#039;da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - 1. Resim

Kuyumculu Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücülerin ismi öğrenilemeyen 54 PR 534 plakalı otomobil ile 41 ASG 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - 2. Resim

KAZAYA İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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