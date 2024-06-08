Sakarya'da kağıt fabrikasında korkutan yangın

08 Haziran 2024 00:15 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 00:18

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kağıt fabrikasının ham madde deposunun önünde yangın çıktı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gökgöz Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt havlu, peçete ve tuvalet kağıdı üretimi yapılan bir fabrikanın ham madde deposunun önünde bulunan malzemelerin yer aldığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin depoya sıçramaması için çaba harcadı. 6 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile yangına müdahale eden ekipler yangını yaklaşık 2 buçuk saat sonra kontrol altına alabildi.

Çok sayıda kağıt havlu, peçete ve tuvalet kağıdı ham maddesinin kullanılamaz hale geldiği yangın ile alakalı jandarma ekipleri inceleme başlattı.