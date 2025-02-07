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 | Sule Altinel

Sakarya'da kar bir anda bastırdı, onlarca araç yolda kaldı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kar nedeniyle yolda 25 araç mahsur kaldı. Yapılan ihbarların ardından ekipler harekete geçerek, vatandaşları kurtardı. Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

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Sakarya'da kar bir anda bastırdı, onlarca araç yolda kaldı! Çok sayıda ekip sevk edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 02:30
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 02:38

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle özellikle yollarda sürücülere zor anlar yaşıyor. Sakarya'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ederken yolda mahsur kalan araçların olduğu öğrenildi.

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Kar nedeniyle Kocaali ile Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı yolu ulaşıma kapandı.

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Yolda mahsur kalanlar, Kocaali Belediyesinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kocaali Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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Yolda mahsur kalan 25 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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KAR NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 80 kişilik ekibin 40 araçla yağışın başladığı ilk andan itibaren Sakarya genelinde sahada çalıştığı belirtilerek, 42 grup yolunun tamamının ulaşıma açıldığı ve şehirde kapalı grup yolu kalmadığı ifade edildi.

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Açıklamada, tuzlama çalışmalarının da devam ettiği ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

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