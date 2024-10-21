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Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın! Çok sayıda iş yerine sıçradı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ekim 2024 04:51 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 04:52

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevler yakında bulunan iş yerlerine de sıçrarken, ekipler olay yerine sevk edildi.

Sakarya​'nın Serdivan​ ilçesinde büyük bir yangın​ meydana geldi. Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın! Çok sayıda iş yerine sıçradı - 1. Resim

İŞ YERLERİNE DE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı.

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın! Çok sayıda iş yerine sıçradı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın! Çok sayıda iş yerine sıçradı - 3. Resim

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın! Çok sayıda iş yerine sıçradı - 4. Resim

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın! Çok sayıda iş yerine sıçradı - 5. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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