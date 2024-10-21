Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın! Çok sayıda iş yerine sıçradı

21 Ekim 2024 04:51 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 04:52

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevler yakında bulunan iş yerlerine de sıçrarken, ekipler olay yerine sevk edildi.

Sakarya​'nın Serdivan​ ilçesinde büyük bir yangın​ meydana geldi. Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İŞ YERLERİNE DE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.