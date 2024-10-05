Sakarya’da kimyasal koku paniği: Çok sayıda ekip sevk edildi!

05 Ekim 2024 22:40 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 22:55

Sakarya’da yoğun kimyasal koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD KBRN ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yoğun kimyasal koku ihbarı AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi civarında akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yoğun kimyasal koku ihbarları yapıldı.

EKİPLER HAREKERE GEÇTİ: NUMUNE ALINDI!

İhbar üzerine 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD KBRN ve jandarma ekipleri, bölgeye geldi. Ekipler tarafından bölgeden numuneler alındı. Çevre Şehircilik ekipleri de söz konusu bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada inceleme başlattı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yapılan çalışmalar neticesinde kokunun oluşturduğu alanda insan sağlığına etki edecek bir sorunun oluşmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin incelemeler sürüyor.