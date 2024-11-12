Sakarya'daki korkunç kaza kamerada! Önce ambulans sonra pikap çarptı | Ölü ve yaralılar var

12 Kasım 2024 06:41 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 06:45

Sakarya'da Sapanca ilçesinde ana yola çıkmak isteyen bir cipe önce ambulans ardından bir pikap çarptı. Park halindeki bir aracın da hasar gördüğü kazada ölü ve yaralılar var!

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Sakarya'nın Sapanca ilçesi dün akşam saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu. Biri ambulans olmak üzere 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri ise olay yerinden kaçtı.

4 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA Kaza, Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi ile Göl Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki ambulans, ana caddeye çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki 10 KP 065 plakalı cipe arkadan çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ DA HASAR ALDI

Ardından İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü arıyor.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Söz konusu kayda ait görüntülerde, ambulansın çarptığı cipe, karşı yönden gelen pikapın da çarptığı açıkça görülüyor.