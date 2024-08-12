Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sakarya'da korkunç olay! Balık tutarken kurşun isabet eden kişi öldü

Sakarya'da korkunç olay! Balık tutarken kurşun isabet eden kişi öldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 01:53 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 02:09
Sakarya&#039;da korkunç olay! Balık tutarken kurşun isabet eden kişi öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu sırada vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Nehri kenarında dün arkadaşıyla balık tutan Metin Kafalı bir anda yere yığıldı. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kafalı'nın cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...