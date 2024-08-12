Sakarya'da korkunç olay! Balık tutarken kurşun isabet eden kişi öldü

12 Ağustos 2024 01:53 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 02:09

Otomobil traktöre ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil traktöre ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da üç kedi yavrusunu fırça sapıyla öldürdü!

Manisa'da üç kedi yavrusunu fırça sapıyla öldürdü!

Sakarya Nehri kenarında dün arkadaşıyla balık tutan Metin Kafalı bir anda yere yığıldı. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kafalı'nın cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.