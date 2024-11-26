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Sakarya'da korkutan yangın! 3 katlı evin çatısı alev topuna döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Kasım 2024 01:08 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 01:15

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya​'nın Kocaali​ ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, C.C.'ye ait binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Sakarya'da korkutan yangın! 3 katlı evin çatısı alev topuna döndü - 1. Resim

Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'da korkutan yangın! 3 katlı evin çatısı alev topuna döndü - 2. Resim

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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