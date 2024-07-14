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Sakarya'da kozmetik fabrikası cayır cayır yanıyor! Alevler dronla görüntülendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 01:12 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 01:26

Arifiye'de bulunan bir kozmetik fabrikasında başlayan yangın bir anda bütün binayı sardı. Ekipler kimyasal madde sebebiyle zorluk yaşatan yangını söndürmek için yoğun uğraş veriyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangın havadan dron ile görüntülendi. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı, dumanların ise gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik fabrikasına çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm fabrikayı saran yangın için bölgeye şehirdeki neredeyse tüm itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da kozmetik fabrikası cayır cayır yanıyor! Alevler dronla görüntülendi - 1. Resim

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kısa sürede büyüyen alevler ve fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü. İtfaiye başta olmak üzere Sakarya Arama Kurtarma (SAKTİM), su tankerleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Fabrikadaki dev alevler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan dron ile de görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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